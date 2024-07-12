Парламент Финляндии поддержал закон об отказе беженцам в убежище

Парламент Финляндии поддержал закон «О выдворении» об отказе беженцам в убежище

Парламент Финляндии во втором чтении поддержал закон о принудительном возвращении, с которым кабинет министров страны связывает открытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. О принятии закона об отказе беженцам в убежище, сообщает ТАСС.

По словам спикера финского парламента Юсси Халла-ахо, за документ проголосовали 167 депутатов, 31 парламентарий высказался против.

При этом эксперты отмечают, что законопроект «О выдворении» нарушает права человека и противоречит законодательству Европейского союза, и его необходимо полностью переработать.

9 июля сообщалось, что парламент Финляндии поддержал законопроект о выдворении беженцев в первом чтении. Обсуждение законопроекта продолжалось семь часов.

Премьер-министр страны Петтери Орпо отмечал, что Финляндия может «осторожно» открыть КПП на границе с Россией после принятия закона о выдворении просителей убежища. Он добавил, что в настоящий момент тысячи людей со стороны России ждут возможности попасть на территорию Финляндии.