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15:57, 12 июля 2024Мир

Парламент Финляндии поддержал закон об отказе беженцам в убежище

Парламент Финляндии поддержал закон «О выдворении» об отказе беженцам в убежище

Фото: Imago /Jussi Nukari / Globallookpress.com

Парламент Финляндии во втором чтении поддержал закон о принудительном возвращении, с которым кабинет министров страны связывает открытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. О принятии закона об отказе беженцам в убежище, сообщает ТАСС.

По словам спикера финского парламента Юсси Халла-ахо, за документ проголосовали 167 депутатов, 31 парламентарий высказался против.

При этом эксперты отмечают, что законопроект «О выдворении» нарушает права человека и противоречит законодательству Европейского союза, и его необходимо полностью переработать.

9 июля сообщалось, что парламент Финляндии поддержал законопроект о выдворении беженцев в первом чтении. Обсуждение законопроекта продолжалось семь часов.

Премьер-министр страны Петтери Орпо отмечал, что Финляндия может «осторожно» открыть КПП на границе с Россией после принятия закона о выдворении просителей убежища. Он добавил, что в настоящий момент тысячи людей со стороны России ждут возможности попасть на территорию Финляндии.

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      Семен Александров
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