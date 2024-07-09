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22:07, 9 июля 2024Мир

В Финляндии поддержали законопроект о выдворении беженцев

Парламент Финляндии в первом чтении поддержал законопроект о выдворении беженцев

Фото: Joakim Honkasalo / Unsplash

Парламент Финляндии в первом чтении поддержал законопроект о выдворении беженцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

«Парламент одобрил предложение правительства 53/24», — указывается в заключении пленарного заседания.

Отмечается, что обсуждение законопроекта продолжалось семь часов. Второе чтение назначено на 12 июля.

Ранее стало известно, что Финляндия может открыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией после принятия закона о выдворении просителей убежища.

Кроме того, Финляндия с 1 сентября запланировала ужесточить ряд правил въезда в страну. Уточняется, что изменения утвердило правительство государства. Существенное ужесточение коснется норм получения ВНЖ для лиц, ищущих убежища.

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      Маргарита Пименова
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