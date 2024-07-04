Финляндия ужесточит правила въезда в страну

Финляндия с 1 сентября ужесточит правила въезда в страну

Финляндия с 1 сентября запланировала ужесточить ряд правил въезда в страну. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что изменения утвердило правительство страны. Существенное ужесточение коснется норм получения ВНЖ для лиц, ищущих убежища.

Ранее сообщалось, что Финляндия может «осторожно» открыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией после принятия закона о выдворении просителей убежища. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. Он подчеркнул, что планируется начать с открытия одного погранпункта.