Еврокомиссар из Нидерландов предрек продолжение украинского конфликта до 2030-х годов

Конфликт на Украине может продлиться до 2030-х годов. Такое развитие событий предрек еврокомиссар по вопросам защиты климата, бывший министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, передает РИА Новости.
«Вполне вероятно, что война будет длиться и после окончания нынешнего десятилетия», — заявил еврокомиссар.
Хукстра добавил, что европейские страны могут вскоре столкнуться с «потенциально экзистенциальными вызовами». К ним относятся изменение климата, миграционный кризис, а также проблемы из области использования искусственного интеллекта.
Ранее турецкий аналитик по внешнеполитическим вопросам Гекхун Гечмен заявил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта зашли в тупик, однако в скором времени ситуация может измениться.