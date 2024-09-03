Еврокомиссар из Нидерландов предрек продолжение украинского конфликта до 2030-х годов

Еврокомиссар Хукстра: украинский конфликт может продлиться до 2030-х годов

Конфликт на Украине может продлиться до 2030-х годов. Такое развитие событий предрек еврокомиссар по вопросам защиты климата, бывший министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, передает РИА Новости.

«Вполне вероятно, что война будет длиться и после окончания нынешнего десятилетия», — заявил еврокомиссар.

Хукстра добавил, что европейские страны могут вскоре столкнуться с «потенциально экзистенциальными вызовами». К ним относятся изменение климата, миграционный кризис, а также проблемы из области использования искусственного интеллекта.

Ранее турецкий аналитик по внешнеполитическим вопросам Гекхун Гечмен заявил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта зашли в тупик, однако в скором времени ситуация может измениться.