Европейская страна захотела разместить системы ПВО из-за Украины

В Бельгии захотели разместить системы ПВО Patriot из-за конфликта на Украине

В городе Антверпен захотели разместить системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot из-за конфликта на Украине. Об этом заявил мэр города, кандидат на пост-премьер министра Бельгии Барт де Вевер, передает портал DH.

«Я, конечно, надеюсь, что это [конфликт] на Украине закончится как можно скорее, но я думаю, что нам в Антверпене стоит быть готовыми к обороне», — рассказал политик.

Де Вевер подчеркнул, что подобные меры вызваны необходимостью увеличить инвестиции в город, являющийся вторым по величине портом в Европе. По его словам, подобные меры «окупились» уже в случае Роттердама и Гамбурга.

10 июля стало известно, что США намерены начать развертывание дальнобойного оружия в Германии в 2026 году. Эти типы американских вооружений имеют большую дальность действия, чем те, что находятся в ФРГ на данный момент. По словам властей, данная мера направлена из-за якобы угрозы со стороны России.