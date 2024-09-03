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11:50, 3 сентября 2024Силовые структуры

Гадалка вымогала деньги у россиянки от лица привороженного мужчины и попалась

В Тюмени гадалка вымогала деньги у клиентки от лица привороженного мужчины

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Тюмени силовики задержали местную гадалку, которая писала клиентке от лица привороженного мужчины и вымогала у нее деньги. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, потерпевшая нашла гадалку в интернете и решила провести у нее ритуалы, чтобы найти возлюбленного. После сеанса за шесть тысяч рублей мужчина объявился. Чуть позже оказалось, что от его имени клиентке писала сама «обладательница магических способностей».

За три месяца «суженый» смог выманить у женщины 200 тысяч рублей на различные расходы. Сейчас в отношении гадалки возбуждено уголовное дело.

Ранее суд в Красноярске приговорил к двум годам и четырем месяцам колонии двух «целительниц», похитивших у местной жительницы деньги и украшения под видом снятия порчи.

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