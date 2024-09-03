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09:10, 3 сентября 2024Силовые структуры

Гендиректора российской электросетевой компании объявили в федеральный розыск

Гендиректора ИЭСК из Приангарья объявили в розыск по делу о злоупотреблениях

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Генерального директора «Иркутской электросетевой компании» (ИЭСК) объявили в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Иркутской области.

По версии следствия, обвиняемый вместе с другими неустановленными лицами заключал договоры технологического присоединения к электрическим сетям с жителями, заведомо зная о том, что исполнять свои обязанности по подключению не будет. Полученными от «клиентов» деньгами злоумышленники распоряжались по собственному усмотрению.

Кроме того, они же отдавали предпочтение на подключение электричества коммерческим организациям, занимающимся добычей криптовалюты, чтобы создать неравные условия и извлечь для себя выгоду. Предварительно, ущерб от их действий составил более одного миллиона рублей.

Гендиректору ИЭСК заочно предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере с использованием своего служебного положения») и части 2 статьи 201 («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») УК РФ. Он скрылся от органов следствия и был объявлен в федеральный розыск.

Ранее в розыск по уголовному делу объявили и генерального директора организации Transparency Russia (признана в России иноагентом) Илью Шуманова (внесен в реестр иноагентов).

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      Олеся Мицкевич
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