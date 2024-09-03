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06:44, 3 сентября 2024Силовые структуры

Генерал Попов почти закончил ознакомление с делом об афере

Экс-командующий 58-й армией генерал Попов почти закончил изучать дело об афере
Иван Попов

Иван Попов. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов заканчивает ознакомление с материалами уголовного дела. Об этом рассказал его адвокат Сергей Буйновский в беседе с РИА Новости.

В рамках дела ему предъявлены обвинения в хищении более 1700 тонн изделий металлопроката. Попов проходит обвиняемым по статьям 159 («Мошенничество») и 292 («Служебный подлог») УК РФ. Материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.

20 августа сообщалось о выявлении подделки подписи Попова на документе о приемке металла — этот акт является главным доказательством особо крупного мошенничества, в котором обвиняется Иван Попов и предприниматель Сергей Моисеев.

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      Юлия Мискевич
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