Генштаб ВСУ сообщил о перемещении активности ВС России на кураховское направление

Генштаб ВСУ: российские войска наиболее активны на кураховском направлении

Развивая наступление на Покровск, российские войска наиболее активно проводят атаки в районе Курахово и Селидово. О перемещении зоны активности Российской армии на кураховское направление сообщила в Telegram пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным украинского Генштаба, на кураховском направлении ВС России атаковали позиции ВСУ 37 раз. «Наиболее активно [ВС РФ] пытаются продвинуться в районах Украинска, Константиновки и Георгиевки», — говорится в публикации.

При этом сохраняется высокая интенсивность боев на покровском направлении. По информации украинского Генштаба, российские войска провели там в течение суток более 30 атак.

Ранее стало известно о попытках ВСУ перебросить в Селидово силы из Угледара и окрестностей. По информации силовых структур Донецкой народной республики, украинские войска будут всеми силами стремиться удержать город.