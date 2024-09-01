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14:20, 1 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно о попытках ВСУ перебросить угледарскую группировку в Селидово

ТАСС: ВСУ пытаются перебрасывать в Селидово силы из Угледара и окрестностей

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются перебрасывать угледарскую группировку в Селидово, но безуспешно, сообщили ТАСС в силовых структурах.

Отмечается, что украинские войска пытаются удержать Селидово всеми силами. В силовых структурах объяснили, что город является важным логистическим узлом в цепочке обеспечения ВСУ на нескольких направлениях.

Ранее морпехи 155-й бригады сообщили о начале штурма Угледара. Также отмечалось, что бойцов ВСУ начали перебрасывать в Селидово, поэтому удержать оборону города они не смогли. Стало известно, что активные боевые действия на этом направлении возобновились впервые за последние два года.

Между тем боец украинской армии с позывным Алекс рассказывал о сложной обстановке под Селидово. По его словам, идут бои за пригород Селидово — населенный пункт Николаевка, где сложилась устойчивая линия боевого соприкосновения.

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      Алина Гончарова
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