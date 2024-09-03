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11:56, 3 сентября 2024Россия

Глава ВЦИОМа поспорил с депутатом о детях и девушках с собачками

РБК: глава ВЦИОМа Абрамов поспорил с Останиной о детях и девушках с собачками

Фото: kroshka__nastya / Freepik

Глава фонда «Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ) Константин Абрамов поспорил с председателем комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной о детях и девушках с собачками. Подробности их дискуссии приводит РБК.

По мнению руководителя ВЦИОМа, молодые россиянки сейчас преимущественно занимаются построением карьеры и только потом задумываются о семье. Абрамов отметил, что подобную тенденцию поддерживают и сотрудницы органов государственной власти. В качестве примера он привел агентство Росмолодежь.

«Если к ним приезжаешь на форум, то у них большое количество молодых, красивых девушек и женщин — без семьи, без детей, но с собачками на работе. То есть раньше у нас приводили на работу детей — это нормально, дети — они были везде, это считалось хорошо. Вы, господа чиновники и бюрократы, лидеры изменений в России, должны показывать пример, начиная с себя», — призвал глава фонда.

Такая позиция не устроила депутата Останину, она отметила, что винить только девушек в откладывании рождений некорректно. Парламентарий подчеркнула, что этот вопрос взаимный.

«Мы даже в комитет свой добавили слово "отцы". Но не бывает так, чтобы женщина одна, самостоятельно принимала решение о рождении ребенка. Не с собачкой она должна советоваться, а с молодым человеком», — разъяснила она.

Ранее стало известно, что комитет Госдумы по защите семьи поддержит доработанный законопроект о выплатах россиянам, долго состоящим в браке.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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