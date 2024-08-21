В Госдуме поддержат проект о выплатах супругам за брак более 20 лет

Комитет Госдумы по защите семьи поддержит доработанный законопроект о выплатах россиянам, долго состоящим в браке, сообщила председатель комитета Нина Останина.

Первоначальный проект такого федерального закона был отклонен, но сейчас он дорабатывается и будет внесен в ГД снова. Останина подчеркнула, что в ее лице авторы законопроекта «найдут нужную им поддержку».

Останина указала на Год семьи в России и существование таких выплат в ряде регионов

Депутат объяснила, что поддерживает проект, так как «нет ничего более традиционного и ценного, чем долгосрочный брак». Учитывая, что 2024 год объявлен в России Годом семьи, законопроект требует особого внимания со стороны власти, отметила она.

Правительство ранее не поддержало проект, в частности, указав на отсутствие проработки предполагаемого механизма выплат. Останина сообщила, что отрицательно относится к такой позиции кабмина, посчитав, что указание доходной части для его реализации — как раз задача правительства, а задача депутатов — защищать своих избирателей и отражать интересы населения.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Останина также напомнила, что подобные выплаты уже есть в отдельных регионах. «Семьи, которые состоят в долгосрочном браке, имеют право на особое внимание со стороны государства, независимо от того, где проживают», — пояснила депутат.

Платить хотят семьям, непрерывно живущим в браке 20 лет

Изначально законопроект был внесен в Госдуму в январе этого года. В нем предлагалось узаконить дополнительную выплату людям, непрерывно состоящим в официальном браке 20 лет и более. Также они должны постоянно жить в России, а их брак не должен быть признан судом недействительным.

Авторы предлагали привязать сумму к продолжительности брака. Например, за 20 лет совместной жизни платить 20 тысяч рублей, за четверть века — 25 тысяч, и так далее с шагом в пять лет и увеличением суммы на 5 тысяч рублей.

Предлагалось также сохранить выплату за вдовами и вдовцами в случае кончины одного из супругов в год исполнения юбилея. Кроме этого, планировалось, что сумму будут ежегодно индексировать, а для районов Крайнего Севера и приравненных к ним увеличивать на соответствующий районный коэффициент.

В правительстве же посчитали, что невозможно установить, является ли выплата разовой или должна выплачиваться каждые пять лет, а также платить ли семье или каждому из супругов. Авторы закона после этого сообщили, что будут дорабатывать его и постараются вновь вынести на рассмотрение осенью.

За долгий брак россияне получают выплаты уже более чем в 20 регионах

В пояснении к законопроекту отмечалось, что уже более 20 регионов в стране так или иначе поддерживают супружеские пары, прожившие вместе 50 и более лет. В основе же документа преимущественно использовался опыт Москвы и Санкт-Петербурга. В этих городах на выплаты вправе рассчитывать живущие там пары, в которых оба супруга являются гражданами России, отметившие 50‑летний, 60‑летний, 70‑летний и 75-летний юбилей совместной жизни.

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Нина Останина же приводила в пример Хакасию, где с 1 января 2023 года существует «Золотая семейная летопись республики». В каждом ЗАГСе есть книги, куда вносятся семьи-долгожители, для них проводится мероприятие, они получают 10 тысяч рублей от главы республики.

Размер и условия выплат пособия зависят от региона. Так, в Санкт-Петербурге супруги получают 50 тысяч рублей, в Пензенской области и Удмуртии — по 5 тысяч рублей. Жителям Калужской области выплачивают 4,5 тысячи рублей. В некоторых регионах юбилярам выдают памятные знаки, грамоты или медали.

В начале этого года рассказывалось о семье Геннадия и Татьяны Коневых из Ямало-Ненецкого автономного округа. Тогда они получили выплату на 55-летие брака. В этом регионе выплаты полагаются всем супружеским парам, которые прожили в браке 50, 55, 60, 65 и 70 лет. За каждый год, прожитый в таком браке, парам полагается по тысяче рублей, то есть за 70 лет совместной жизни россияне могут получить 70 тысяч рублей.