69-я параллель
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16:03, 16 января 202469-я параллель

Двое россиян получили выплату от государства за принятое 55 лет назад решение

Семья Коневых из ЯНАО получила выплату в 55 тысяч рублей за долгий брак

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Геннадий и Татьяна Коневы из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получили выплату от государства за принятое более чем полвека — 55 лет назад — решение, когда пара решила заключить брак. О выплате за долгое супружество сообщается на портале правительства региона.

В правительстве региона сообщили, что Геннадий и Татьяна познакомились еще в 1967 году, а спустя два года решили стать одной семьей. «За 55 лет совместной жизни Коневы воспитали двух дочерей (...), четверых внуков (...) В 2022 году родился первый правнук [Коневых]», — рассказали о семье представители правительства.

Выплаты в регионе полагаются всем супружеским парам, которые прожили в браке 50, 55, 60, 65 и 70 лет. За каждый год, прожитый в таком браке парам полагается по тысяче рублей, то есть за 70 лет совместной жизни россияне могут получить 70 тысяч.

Ранее стало известно, что Минтруд России планирует проиндексировать более 40 видов выплат на 7,4 процента с 1 февраля.

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      Марк Леонов
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