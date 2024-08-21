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14:18, 21 августа 2024Россия

В Госдуме поддержат проект о выплатах супругам за долгий брак

Останина: в Госдуме поддержат проект о выплатах супругам за 20 и более лет брака
Нина Останина

Нина Останина. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Комитет Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поддержит доработанный законопроект, согласно которому предлагается ввести выплаты тем россиянам, которые прожили в браке 20 и более лет. Об этом сообщила председатель комитета Нина Останина, ее цитирует РИА Новости.

Днем ранее, 20 августа, стало известно о доработке соответствующего законопроекта. Давать право на выплаты депутаты предлагали супругам, которые находятся в браке 20 и более лет, при условии, если они проживали на территории России на постоянной основе.

«Законопроект, который вносили депутаты, он отклонен, поэтому сейчас будет вноситься новый законопроект. Он попадет в наш комитет, и наш комитет его поддержит», — уточнила Останина.

По ее мнению, семьи, которые состоят в долгосрочном браке, имеют право получать от государства особое внимание вне зависимости от того, где они проживают.

Похожая мера поддержки крепких семей уже существует в ряде регионов России. Например, она начала действовать в Хакасии с 1 января 2023 года. Там выплаты полагаются семьям, отметившим 50-летний, 60-летний и 70-летний юбилей совместной жизни.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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