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05:01, 29 сентября 2023Россия

Прожившим в долгом браке россиянам захотели выплачивать по 10 тысяч рублей

Депутат Останина предложила ввести выплаты за долгую жизнь в браке

Фото: Unsplash

Существующую в Хакасии меру поддержки пар, которые долго находятся в браке, следует распространить на федеральном уровне. С таким предложением в беседе с «Лентой.ру» выступила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

«В Хакасии существует "Золотая семейная летопись республики". В каждом ЗАГСе есть такие книги, куда вносятся семьи-долгожители. Проводится трогательное мероприятие, прожившие долго вместе супруги приглашаются в ЗАГСы, их имена торжественно вносятся в эту летопись, они получают 10 тысяч от главы республики, все это освещается в средствах массовой информации. Замечательная инициатива, будем распространять на федеральный уровень», — высказалась парламентарий.

Соответствующая мера поддержки начала действовать в Хакасии 1 января 2023 года. Согласно документу на сайте правительства, выплаты полагаются семьям, отметившим 50-летний, 60-летний и 70-летний юбилеи совместной жизни.

Ранее стало известно, что ряд депутатов готовится внести в Госдуму законопроект о бесплатной выдаче земельных участков семьям, которые проживают в браке более 10 лет и имеют как минимум одного ребенка. Нина Останина в беседе с «Лентой.ру» сочла инициативу хорошей, однако сообщила о том, что она может наткнутся на сопротивление.

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    Екатерина Смирная
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