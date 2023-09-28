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12:11, 28 сентября 2023Россия

В Госдуме предрекли сопротивление идее о выдаче земли после 10 лет брака

Депутат Останина: идея выделять землю за 10 лет брака наткнется на сопротивление

Фото: Анна Исакова /ТАСС

Идея бесплатно выделять земельные участки семьям, которые проживают в браке более 10 лет и имеют как минимум одного ребенка, хороша, но может наткнуться на сопротивление, считает председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Своим мнением она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что соответствующий законопроект собираются внести в Госдуму члены партии ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

«Вопрос о выделении земельных участков — это полномочия субъектов, но в любом случае если это будет рекомендательная норма, записанная в федеральном законе, то, конечно, регионы просто обязаны будут следовать этой норме. Предложение хорошее, но что-то мне подсказывает, что оно наткнется на сопротивление, поскольку у нас даже многодетные семьи столкнулись с большими сложностями при получении земельных участков, к чему их тоже обязывает закон», — прокомментировала Останина.

Ранее кабмин РФ отклонил инициативу о безвозмездном предоставлении земли россиянам, прожившим в зарегистрированном браке от 10 лет и имеющим одного ребенка и более, сочтя данную меру излишней. Законопроект, разработкой которого занимались депутаты Госдумы от ЛДПР, был направлен на отзыв в правительство в июле этого года.

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