Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:45, 3 сентября 2024Экономика

Россиян предупредили о последствиях просрочки по ипотеке

Экономист Бархота: просрочка по ипотеке грозит ухудшить кредитную историю

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Просроченные платежи по ипотеке могут ухудшить кредитную историю. Об этом в беседе с «Москвой 24» напомнил эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Несвоевременное внесение платежей по ипотеке влияет на рейтинг заемщика. Если неоднократно допускать просрочку, вероятны проблемы с одобрением будущих ссуд, предупреждает экономист. Восстановить репутацию в глазах банка будет непросто.

Кроме того, за каждый невнесенный вовремя платеж придется расплачиваться «вдвойне». За несоблюдение сроков банк вправе штрафовать, начисляя пени. Их размер прописан в договоре. «Самое мягкое – это 0,1 процента от ежемесячного платежа за каждый день просроченной задолженности. То есть, если заемщик платит, например, 30 тысяч рублей в месяц, с него будут брать 0,1 процента от этой суммы», — поясняет собеседник телеканала.

Если платить за ипотеку стало в тягость, стоит обратиться напрямую к кредитору. Бархота советует заявить в банк о необходимости реструктурировать долг, снизив сумму ежемесячного платежа. Однако право отказать в пересмотре условий по кредиту остается за финорганизацией.

Изъять у ипотечника единственную квартиру за долги банк не сможет, успокаивает Бархота. Вместо этого кредитор может выставить другое имущество должника на торги, либо привлечь нового созаемщика для снижения финансовой нагрузки.

Ранее заемщикам рассказали, что делать, если они потеряли работу. Так, по словам экспертов, компенсации, полагающейся при увольнении, хватит для погашения ссуды по крайней мере первые два-три месяца.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Супруга Зеленского сообщила о росте числа жертв удара в Полтаве

      Путин поцеловал подарившую ему цветы девочку

      Blue Origin завершит испытания New Glenn

      Шарапова номинирована на включение в Международный зал теннисной славы

      Названа предварительная причина вспышки острой инфекции в российском городе

      Журналистку Латынину оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

      По факту массового отравления в российском городе возбудили дело

      Куртки из 70-х вернулись в моду

      Россиян предупредили о последствиях просрочки по ипотеке

      Украина атаковала Белгородскую область с воздуха

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше