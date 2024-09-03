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17:16, 3 сентября 2024Экономика

Выдачи ипотеки после закрытия госпрограмм спрогнозировали

ВТБ: выдачи ипотеки по итогам 2024 года могут превысить 5 трлн рублей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

К концу 2024 года выдачи ипотеки в России могут превысить пять триллионов рублей. Таким прогнозом поделился заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков в ходе Восточного экономического форума. Его цитируют «Известия».

По подсчетам банковских аналитиков, объем кредитования по итогам этого года может составить 5,1 триллиона рублей. Эта сумма на 35 процентов меньше прошлогодних показателей. Таким образом рынок ипотеки, вероятно, повторит результат 2022 года, заключил эксперт.

В августе большей популярностью стала пользоваться семейная программа. В первое полугодие россияне оформляли ее в 36 процентах случаев. К концу августа, по данным ВТБ, доля сделок с семейной ипотекой преодолела отметку в 44 процента. К декабрю этот показатель может вырасти до 50 процентов, ожидают специалисты.

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На рыночные программы жилищного кредитования пришлось 48 процентов всех ипотечных сделок. При этом весной 2022-го это была лишь четверть от всего объема выданных ссуд.

Сейчас, по мнению Горшкова, на спрос на ипотеку давят закрытие ряда льготных программ и дополнительные меры Центробанка по «охлаждению» рынка. «С одной стороны, доступность жилищного кредитования снизилась, с другой — покупка недвижимости остается необходимой во многих ситуациях: при создании семьи, рождении детей, переезде в другой город. Мы видим, что рынок поддержала «семейная» ипотека, которая продолжит замещать действовавшие ранее госпрограммы, но в этом году ситуация довольно быстро меняется» — заявил представитель ВТБ.

Ранее в Госдуме предложили заменить ипотеку лизингом жилья. Такая мера, по мнению автором инициативы, облегчила бы постепенный выкуп жилплощади при том, что ставки бы оставались фиксированными.

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      Виктория Клабукова
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