Китай и ЮАР выступили за политическое разрешение конфликта на Украине

Китай и ЮАР выступили за разрешение российско-украинского конфликта путем мирных переговоров. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран по итогам переговоров в Пекине председателя КНР Си Цзиньпина и президента ЮАР Сирила Рамапосы, сообщает ТАСС.
Согласно документу, подписанному по итогам переговоров, обе страны согласились, что инклюзивный диалог и мирные переговоры являются единственным возможным политическим способом найти долгосрочное решение кризиса на Украине.
Кроме того, Си Цзиньпин и Рамапоса призвали стороны конфликта не допускать расширения поля боя, эскалации боевых действий и «подливания масла в огонь» какой-либо стороной.
Ранее президент южноафриканской страны поддержал мирный план Китая и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине. По его Рамапосы, ЮАР и КНР имеют схожие позиции и цели по многим международным вопросам.