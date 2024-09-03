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08:00, 3 сентября 2024Мир

Китай и ЮАР выступили за политическое разрешение конфликта на Украине

КНР и ЮАР: мирные переговоры — единственный способ решения конфликта на Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Китай и ЮАР выступили за разрешение российско-украинского конфликта путем мирных переговоров. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран по итогам переговоров в Пекине председателя КНР Си Цзиньпина и президента ЮАР Сирила Рамапосы, сообщает ТАСС.

Согласно документу, подписанному по итогам переговоров, обе страны согласились, что инклюзивный диалог и мирные переговоры являются единственным возможным политическим способом найти долгосрочное решение кризиса на Украине.

Кроме того, Си Цзиньпин и Рамапоса призвали стороны конфликта не допускать расширения поля боя, эскалации боевых действий и «подливания масла в огонь» какой-либо стороной.

Ранее президент южноафриканской страны поддержал мирный план Китая и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине. По его Рамапосы, ЮАР и КНР имеют схожие позиции и цели по многим международным вопросам.

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      Виктория Кондратьева
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