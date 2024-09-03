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10:27, 3 сентября 2024Из жизни

Клиенты получили десятки тысяч долларов из-за ошибки банка

В США клиенты банка Chase смогли получить тысячи долларов по поддельным чекам

Фото: Alexander Grey / Unsplash

В США клиенты банка Chase воспользовались ошибкой в платежной системе и сняли со счетов десятки тысяч долларов, которые им не принадлежали. Об этом пишет Daily Mail.

Информация о том, что со своего счета в Chase можно снять «бесконечное количество наличных», начала распространяться в сети в августе. Утверждалось, что в банкоматы, способные принимать чеки, можно вставить чек с любой суммой и немедленно получить деньги.

Те, кто опробовал эту уловку, говорили, что после того, как банкомат принимал поддельный чек, вписанная в него сумма появлялась на счету, а потом они смогли беспрепятственно снять ее. Американцы успели получить тысячи долларов наличными, а возле некоторых банкоматов в Нью-Йорке даже выстроились очереди.

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Вскоре Chase заметил ошибку и заблокировал возможность выдачи наличных по поддельным чекам. Более того, на счетах тех, кто успел снять деньги, появились крупные задолженности. Некоторые счета ушли в минус на десятки тысяч долларов. Так один из клиентов Chase оказался должен 11 тысяч долларов, а другой — 31 тысячу.

В банке назвали случившееся «обычным мошенничеством с чеками». При этом там отказались сказать, как такому количеству людей удалось с легкостью обмануть систему безопасности.

В марте клиенты крупнейшего банка в Эфиопии обнаружили, что могут снимать со своих счетов больше денег, чем на них лежит. К моменту обнаружения ошибки люди успели снять десятки миллионов долларов.

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      Никита Савин
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