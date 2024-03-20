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11:27, 20 марта 2024Из жизни

Банк по ошибке позволил клиентам снимать несуществующие миллионы долларов

В Эфиопии банк по ошибке позволил клиентам снять деньги, которых у них не было

Фото: Eduardo Soares / Unsplash

Клиенты крупнейшего банка в Эфиопии обнаружили, что могут снимать со своих счетов больше денег, чем на них лежит. Об этом сообщает BBC News.

Согласно объявлению, опубликованному Коммерческим банком Эфиопии, во время техобслуживания и проверки банковских систем была допущена ошибка. В банке узнали о проблеме лишь спустя несколько часов и немедленно заморозили все операции. К тому времени клиенты успели снять в банкоматах или перевести на другие счета более 40 миллионов долларов (3,7 миллиарда рублей).

Как утверждает президент банка Абе Сано, большую часть этой суммы сняли студенты. Весть о новой уязвимости, которая позволила обналичивать несуществующие деньги, еще ночью распространялась среди студентов по мессенджерам и телефонам. К банкоматам возле университетских общежитий выстроились длинные очереди.

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По меньшей мере три университета призвали студентов вернуть деньги в банк и пообещали, что в этом случае их освободят от ответственности. Представитель одного из университетов заявил, что на территории кампуса работают сотрудники банка, принимающие возвращаемые деньги. При этом один из студентов рассказал журналистам, что не знает никого, кто уже согласился вернуть деньги.

Ранее сообщалось, что в американском штате Небраска арестовали женщину, которая несколько месяцев пользовалась уязвимостью в бензоколонке и заправляла автомобиль бесплатно. Злоумышленницу установили после изучения записей, сделанных камерами видеонаблюдения.

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      Олег Парамонов
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