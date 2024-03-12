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09:40, 12 марта 2024Из жизни

Женщина обманула бензоколонку и бесплатно выкачала 28 тысяч литров бензина

KOLN: в США женщина бесплатно выкачала из бензоколонки 28 тысяч литров бензина

Фото: Eddie Keogh / Reuters

В американском штате Небраска арестовали женщину, которая несколько месяцев пользовалась уязвимостью в бензоколонке и заправляла автомобиль бесплатно. Об этом сообщает сайт радиостанции KOLN.

В ноябре 2022 года 45-летня Доун Томпсон случайно обнаружила, что бензоколонки на АЗС компании Bosselman Enterprise легко обмануть. Для этого достаточно вставить бонусную карту два раза подряд. После этого они переходят в деморежим и перестают брать деньги за бензин.

Женщина пользовалась этой возможностью почти семь месяцев и к июню 2023 года выкачала на АЗС Bosselman Enterprise 28 тысяч литров бензина, не заплатив за это ни копейки. Причиненный ущерб составил более 27,8 тысячи долларов.

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В октябре 2023 года компания обратилась в полицию. Расследование показало, что уязвимость связана с обновлением программного обеспечения бензоколонок, установленным в ноябре 2022 года. Злоумышленницу установили после изучения записей, сделанных камерами видеонаблюдения.

В марте Томпсон была задержана. Ей назначен залог величиной 7,5 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что жители Ирландии начали выстраиваться в огромные очереди к банкоматам из-за ошибки. Банкоматы начали выдавать деньги, даже если у клиента было пусто на счету.

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      Олег Парамонов
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