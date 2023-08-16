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17:44, 16 августа 2023Из жизни

Банкоматы стали по ошибке раздавать деньги бесплатно

Daily Mail: банкоматы в Ирландии начали раздавать деньги бесплатно из-за ошибки

Фото: Pepper cinema / Shutterstock / Fotodom

Жители Ирландии начали выстраиваться в огромные очереди к банкоматам, которые по ошибке выдавали деньги даже в тех случаях, если на счету пусто. Об этом сообщает Daily Mail.

После массовых жалоб Банк Ирландии уведомил клиентов о проблеме с мобильным приложением и сайтом интернет-банкинга. К вечеру клиенты обнаружили, что банкоматы раздают деньги бесплатно, и начали этим пользоваться. Некоторым из них удалось снять до тысячи евро (105 тысяч рублей). Другие перевели ошибочно выданные средства на свои аккаунты в системе Revolut, после чего снимали наличные из любого доступного банкомата.

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Полиция получила приказ разогнать толпы, собравшиеся у неисправных банкоматов. Банк Ирландии предупредил клиентов, что все незаконно полученные средства будут взысканы.

Ранее сообщалось, что житель венгерского города Капошвар по ошибке получил от бывшего работодателя сразу 367 зарплат и отказался возвращать деньги. Мужчине предъявлено обвинение в незаконном присвоении денежных средств.

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    Алиса Дмитриева
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