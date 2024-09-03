Критик раскрыл секрет популярности песни «Третье сентября»

Критик Евгений Бабичев заявил, что мемы сделали хитом песню «Третье сентября»

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев раскрыл секрет популярности песни Михаила Шуфутинского «Третье сентября». Об этом он сообщил порталу NEWS.ru.

По его словам, певец и его главный хит до сих пор популярны благодаря мемам.

«Без соцсетей не было бы такого успеха. Шуфутинский должен благодарить интернет за эту популярность, которая обеспечила ему безбедную старость. Есть этот мем, есть популярность среди школьников. Они знают, кто такой дядя Миша», — сообщил Бабичев.

Также он отметил, что началось все с мема с американским рэпером Риком Россом и текстом «Я календарь переверну, и снова третье сентября». Именно эта картинка, по мнению критика, породила все последующие мемы.

Ранее стало известно, что Михаил Шуфутинский повысил цену на свои выступления накануне наступления сентября.