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18:24, 3 сентября 2024Бывший СССР

Кулеба заявил о необходимости разорвать сотни соединяющих Украину и Россию проводов

Кулеба: Украине необходимо разорвать сотни проводов, соединяющих ее с Россией

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украине необходимо разорвать «сотни проводов», которые соединяют ее с Россией. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел республики Дмитрий Кулеба.

«Практическое сотрудничество с Россией и Белоруссией давно прекращено. Но важно также юридически отключить эти сотни проводов, которыми наше государство было присоединено к Москве и странам СНГ», — сообщил дипломат.

По его словам, это подразумевает долгую и системную работу, которую дипломатическое ведомство ускоряет внесением соответствующих инициатив.

Ранее Кулеба заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят неудачи на фронте из-за того, что западные партнеры Киева не принимают «важные решения». Он добавил, что обвиняющие Украину в военных провалах должны помнить, что если нет решений, то жаловаться нужно не на Киев, а на самих себя.

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      Валентин Карант
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