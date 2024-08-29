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11:15, 29 августа 2024Бывший СССР

Глава МИД Украины обвинил Запад в провалах ВСУ на фронте

Глава МИД Украины Кулеба обвинил Запад в провалах ВСУ на фронте

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят неудачи на фронте из-за того, что западные партнеры Киева не принимают «важные решения». С таким обвинением выступил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, пишет ТАСС.

По мнению министра иностранных дел, многое на фронте зависит от «готовности партнеров принимать смелые решения». Как он утверждает, обвиняющие Украину в военных провалах должны помнить, что если нет решений, то жаловаться нужно не на Киев, а на самих себя.

Ранее соучредитель и аналитик портала DeepState Роман Погорелый заявил, что Украина фактически потеряет Донбасс после сдачи Покровска в ДНР. Он признал, что силы России значительно продвинулись, в частности под их контролем находится последняя ключевая высота перед городом.

Погорелый также обвинял командование ВСУ в незнании ситуации на покровском направлении. По его словам, на этом участке фронта происходит полный хаос.

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      Кристина Есикова
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