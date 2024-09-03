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16:04, 3 сентября 2024Экономика

Россиянам назвали поводы для торга при покупке квартиры

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

Цену на унаследованную квартиру легче сбить в первое время после смены собственника. За какую жилплощадь легче торговаться, рассказали эксперты РБК.

На уступку нередко идут те квартировладельцы, кто не так давно получил жилье в наследство, отмечает эксперт по недвижимости компании «Этажи» Никита Налимов. Возможные споры между родственниками по поводу жилплощади оттолкнут многих покупателей. Зная это, собственники соглашаются на скидки в 8-10 процентов.

Снизить стоимость объекта можно, педалируя устаревшим ремонтом и плохим состоянием квартиры. Это предлог для дисконта в 2-3 процента, убеждена руководитель офиса «Щелковское» компании «Инком-Недвижимость» Галина Лукичева. Сбить цену на 3-5 процентов можно за счет состояния подъезда и дома: к примеру, мусора или отваливающейся штукатурки. Кроме того, сбавить цену можно, заметив в квартире видавшую виды сантехнику, вентиляцию, изношенные окна и двери.

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Торг уместен, если оправдать его соседством дома с крупными заводами и неудачным видом из окна, считает директор департамента вторичной недвижимости риелторского агентства Est-a-Tet Юлия Дымова. Громкие соседи, близость к железнодорожным путям и бизнес-центрам, транспортная доступность — все это в равной степени влияет на стоимость недвижимости. С такими аргументами можно сэкономить до 9-10 процентов от первоначальной стоимости. Выпросить скидку можно, выразив недовольство тем, на каком этаже располагается жилье. Меньшей популярностью пользуются объекты на первом и последнем этажах, а также на верхних этажах в зданиях без лифта. Этот фактор гарантирует дисконт в 2 процента.

Торг допустим, если приобретая квартира находится в залоге, а кредит еще не погашен. Так как обычно ссуду планируется погасить из выручки от продажи, уместно ожидать скидки в 5-7 процентов. Те продавцы, кто желает побыстрее избавиться от квартиры, охотнее идут на торг. На скидки соглашаются также те квартировладельцы, кто уже выбрал квартиру для переезда и не может тянуть с оплатой. В этом случае можно снизить стоимость лота на 5-6 процентов.

Ранее эксперты дали рекомендации россиянам, приобретающим старый фонд под инвестиции. Уберечь себя от невыгодной покупки можно, предварительно узнав год постройки дома и проверив перекрытия.

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      Виктория Клабукова
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