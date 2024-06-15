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20:05, 15 июня 2024Экономика

Россиянам дали советы по покупке старого жилья под инвестиции

Аналитик Семенюк: перед покупкой старой квартиры нужно проверить перекрытия

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

При покупке квартиры в старом фонде не стоит ориентироваться лишь на расценки. Прежде всего нужно выяснить год постройки дома и проверить перекрытия. Как выгодно вложиться в старую, но «убитую» недвижимость, изданию «Петербург. Эксперт» рассказала аналитик рынка, инвестор, специалист по недвижимости Алена Семенюк.

Квартиру стоит выбирать с железобетонными перекрытиями — деревянные или смешанные могут повлечь существенные расходы. Покупая объект в старом фонде, следует узнать, когда в доме запланирован капремонт.

Также перед сделкой не помешает изучить документы по объекту с юристом. Такие лоты обычно имеют давнюю историю смены хозяев. Если квартира коммунальная, то сделка потребует согласия всех собственников жилплощади. Наилучший расклад — если квартира, которую вы приобретаете, осталась последней. «Если квартира приобретается с целью флиппинга, необходимо провести полную аналитику конкурентной среды. Просчитать свои расходы на приобретение и ремонт квартиры, чистую прибыль при продаже. Не забывайте об оплате налога при продаже», — поделилась эксперт. Все эти факторы серьезно влияют на доходность объекта при перепродаже, обращает внимание эксперт.

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В зависимости от целевой аудитории меняется и инфраструктура района, в котором экспонируется лот. Для студента важно, чтобы поблизости были колледжи, университет и станция метро. Для семьи решающую роль сыграет доступность детских садов, школ, поликлиник и парка.

Брать жилье на первом этаже здания Семенюк не советует. «Первый этаж в старом фонде — неликвидная история. Лучше отказаться от такого приобретения даже по самой низкой цене. Срок продажи такой квартиры может растянуться на год, а то и больше», — пояснила аналитик. Планировка квартиры должна быть удобной и функциональной — покупатель предпочтет иметь кухню-гостиную и мастер-спальню с личным санузлом. Несущих стен должно быть как можно меньше, а мокрых точек — как можно больше. Интерьер следует адаптировать под современный дизайн. Квартира должна быть полностью укомплектована. «За это сегодня покупатели готовы переплачивать, а вот тратить свое время на ремонт не готовы. Зачастую парадная в таком доме находится в упадническом состоянии — и правильно будет произвести и ее ремонт за свой счет. Это существенно увеличит количество желающих приобрести вашу квартиру», — советует специалист.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать «однушку». Наибольшей популярностью среди семей в этом сегменте сейчас пользуются объекты площадью от 45-50 квадратных метров: большой метраж остается удобным, даже когда ребенок подрастет.

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      Виктория Клабукова
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