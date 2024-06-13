Россиянам дали советы по выбору однокомнатной квартиры

Эксперт Ивойлов: россияне выбирают «однушки» площадью от 45-50 кв. метров

Выбирая однокомнатную квартиру, россияне отдают предпочтение объектам площадью от 45-50 квадратных метров. Что стоит учитывать при покупке «однушки», «Новгородским ведомостям» рассказал гендиректор управляющей компании «Аркажская слобода» Илья Ивойлов.

По словам эксперта, еще два-три года назад большинство граждан останавливало выбор на 30-40-метровых квартирах и меньше, считая их временным жильем. Сегодня покупатели однокомнатных лотов не рассчитывают быстро избавиться от недвижимости, поэтому берут просторные варианты: большой метраж остается удобным, даже когда ребенок подрастает.

«Ребенок подрос, и в крохотной квартире семье становится тесно. А на 45-50 квадратах всегда можно выделить ребенку собственное отдельное пространство (к примеру, детскую). Да и кухня в большой квартире — это не тесное помещение с плитой, столом и двумя табуретами, а современное большое и светлое пространство, фактически еще одна полноценная комната — кухня-гостиная», — пояснил Ивойлов.

Новая квартира потребует расходов на ремонт, сантехнику, мебель, а просторная «однушка» при выгодном бюджете позволяет оттянуть вынужденную покупку на годы вперед. «При удачном планировочном решении в однокомнатной квартире площадью 50 метров достаточно комфортно размещается семья из трех человек», — уверен Ивойлов.

Помимо этого, при поисках малогабаритной квартиры стоит изучить район, в котором она экспонируется, близость к центру и развитость инфраструктуры, а также этажность дома. Безопаснее проживать в здании с закрытым двором. Очевидное преимущество остается за малоэтажными комплексами вблизи от центра города. Идеальным вариантом станет жилье в экологически чистом районе с местами для прогулок, множеством магазинов, образовательными учреждениями и удобной парковкой. Целевой аудиторией однокомнатного жилья являются молодежь и приезжие. Такие объекты популярны среди молодоженов и пенсионеров. «Однушки» крайне выгодны для инвестиций, добавляет собеседник газеты.

Ранее аналитики подсчитали стоимость самой доступной однокомнатной квартиры в центре Москвы. Так, самая бюджетная «однушка» в сердце столицы обойдется в 10,3 миллиона рублей. Лот располагается в Пресненском районе города и занимает 31 квадратный метр.