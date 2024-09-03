Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:21, 3 сентября 2024Бывший СССР

Авто пьяных водителей из Латвии уедут на Украину

Delfi: Латвия безвозмездно передаст автомобили пьяных водителей

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Латвия безвозмездно передаст Украине автомобили, конфискованные у пьяных водителей. Об этом сообщает издание Delfi.

«Общая рыночная стоимость 18 транспортных средств для Украины составляет 94 тысячи евро (9 миллионов рублей по курсу на 3 сентября — прим. «Ленты.ру»)», — сообщает издание. Самый дорогой автомобиль из списка — Audi Q7 2017 года выпуска за 25 тысяч евро (2,4 миллиона рублей), в то время как самым дешевым является Volvo S60 2003 года по рыночной стоимости 250 евро (24,8 тысячи рублей).

В списке представлены авто производства США, Японии и стран-членов Европейского союза (Германия, Франция и Чехия).

Ранее Латвия заявила об отправке Украине крупнейшей партии боевых дронов в размере 1,4 тысячи единиц.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Болиев
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по учебному центру ВСУ. «Искандер» мог уничтожить сотни специалистов в момент построения личного состава

      Покупательница квартиры Долиной подала на певицу в суд

      Начато расследование после жесткой посадки вертолета в российском регионе

      Путин возложил цветы к памятнику Жукову в Монголии

      Правительство пообещало более справедливо платить пенсии

      Умер разработчик атомных подлодок ЦКБ «Рубин»

      В российском городе объект «международного уровня» открыли без освещения

      В ЕС определили ответственного за восстановление Украины

      Украинская Рада не приняла закон об увеличении налогов

      В МВД России рассказали о расследовании дела в центре содержания иностранцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше