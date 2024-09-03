Авто пьяных водителей из Латвии уедут на Украину

Delfi: Латвия безвозмездно передаст автомобили пьяных водителей

Латвия безвозмездно передаст Украине автомобили, конфискованные у пьяных водителей. Об этом сообщает издание Delfi.

«Общая рыночная стоимость 18 транспортных средств для Украины составляет 94 тысячи евро (9 миллионов рублей по курсу на 3 сентября — прим. «Ленты.ру»)», — сообщает издание. Самый дорогой автомобиль из списка — Audi Q7 2017 года выпуска за 25 тысяч евро (2,4 миллиона рублей), в то время как самым дешевым является Volvo S60 2003 года по рыночной стоимости 250 евро (24,8 тысячи рублей).

В списке представлены авто производства США, Японии и стран-членов Европейского союза (Германия, Франция и Чехия).

Ранее Латвия заявила об отправке Украине крупнейшей партии боевых дронов в размере 1,4 тысячи единиц.