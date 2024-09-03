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09:34, 3 сентября 2024Забота о себе

Людям с лишним весом рассказали о правилах занятий спортом без вреда для здоровья

Тренер Соколова: людям с лишним весом стоит воздержаться от бега и прыжков

Фото: Lino Mirgeler / Reuters

При наличии лишнего веса стоит воздержаться от некоторых видов физических нагрузок, заявила мастер-тренер XFIT Елизавета Соколова. О правилах занятий спортом для полных людей она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Соколова подчеркнула, что лишний вес сам по себе не является противопоказанием к физическим нагрузкам, но он накладывает ограничения на некоторые виды активности. Это важно учитывать при составлении программы тренировок.

По словам тренера, людям с избыточной массой тела категорически нельзя бегать и выполнять прыжки, так как это чревато деформацией суставов. Также стоит избегать высокоинтенсивных нагрузок, так как из-за лишнего веса возможны повышение артериального давления, нарушение сердцебиения и ухудшение состояния здоровья в целом.

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В первую очередь Соколова посоветовала полным людям восстановить должную мобильность, поработав с движениями в суставах во всем теле. Это улучшит подвижность, которая, в частности, будет необходима в дальнейшем при постановке техники в упражнениях, объяснила тренер. Также, по ее словам, работа с мобильностью улучшает движение жидкости в организме, что поспособствует избавлению от отеков.

Параллельно с мобильностью на начальном этапе важно работать и со стабильностью суставов, продолжила тренер. Стабильность, как и мобильность, поможет легче справиться с построением техники упражнений.

Собеседница «Ленты.ру» обратила внимание, что переходить к силовым и функциональным тренировкам можно только после улучшения мобильности и стабильности.

Силовые тренировки дадут прирост мышечной массы, что положительно скажется на гормональном фоне людей с лишним весом. Увеличится количество тестостерона, гормонов роста, глюкагона, запускающих процессы жиросжигания. Увеличение мышечной массы, в свою очередь, повысит суточный расход энергии, что положительно скажется на весе

Елизавета Соколовамастер-тренер

Ранее фитнес-тренер Юрий Аверьянов назвал эффективное упражнение для набора мышечной массы. Cпециалист посоветовал обратить внимание на тягу Ятса.

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      Наталья Обрядина
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