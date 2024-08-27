Тренер посоветовал упражнения с роликом для пресса для рельефного живота

Фитнес-тренер Юрий Аверьянов посоветовал упражнения с роликом для пресса, которые помогут добиться плоского и рельефного живота. Его слова приводит «Чемпионат».

«Учитывая малые габариты тренажера, ролик отлично подойдет для самостоятельных занятий дома», — отметил Аверьянов. При этом он подчеркнул, что занятия с роликом противопоказаны при болезнях суставов, заболеваниях опорно-двигательного аппарата, диастазе, беременности, а также заболеваниях желудочно-кишечной системы в острый период течения.

Кроме того, Аверьянов назвал упражнения, которые помогут укрепить пресс. Тренер предложил делать планку с колен и мысков, прокат с колен и мысков с широкой и узкой постановкой ног, а также прямую и косую складку.

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