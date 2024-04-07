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06:32, 7 апреля 2024Спорт

Тренер назвал эффективное упражнение для набора мышечной массы

Фото: MOHAMED ABD EL GHANY / Reuters

Фитнес-тренер Юрий Аверьянов назвал эффективное упражнение для набора мышечной массы. Его слова приводит Pravda.ru.

Cпецилист посоветовал обратить внимание на тягу Ятса — упражнение, названное в честь титулованного бодибилдера Дориана Ятса. По его словам, это что-то среднее между классической тягой штанги в наклоне и шрагами со штангой.

«В отличие от тяги в наклоне, где положение корпуса стремится к параллели с полом, угол между корпусом и вертикалью в тяге Ятса — около 30 градусов. Это нужно для смещения нагрузки в пользу трапециевидной и ромбовидной мышц спины», — отметил Аверьянов. Он добавил, что тяга в наклоне подразумевает движение локтей назад, а во время выполнения тяги Ятса локти должны уходить не только назад, но и немного вверх.

Ранее врач-травматолог Эмма Бургон-Кибси посоветовала одно упражнение для уменьшения боли в спине. Специалист предложила делать упражнение на удержание подколенных сухожилий.

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      Алексей Гусев
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