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08:19, 15 марта 2024Спорт

Врач посоветовала одно упражнение для уменьшения боли в спине

Фото: Mubariz Mehdizadeh / Unsplash

Врач-травматолог Эмма Бургон-Кибси посоветовала одно упражнение для уменьшения боли в спине. Ее слова приводит Fit&Well.

Специалист предложила делать упражнение на удержание подколенных сухожилий. Тренер объяснила, что оно помогает укрепить мышцы спины, улучшить осанку и снизить риск развития боли.

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Исходное положение — лягте на спину, руки расположите по бокам ладонями вниз, пальцы ног направьте вверх. Затем, отталкиваясь пятками и держа ноги прямыми, приподнимите ягодицы. Далее поднимите правую ногу до угла в 45 градусов по отношению к полу и удерживайте это положение до 30 секунд, после чего поменяйте ногу.

Ранее были названы лучшие упражнения для ведущих сидячий образ жизни. Россиянам предложили делать скручивания на наклонной лавке и выпады с гантелями.

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