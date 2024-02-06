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16:48, 6 февраля 2024Спорт

Названы лучшие упражнения для ведущих сидячий образ жизни

Фото: Unsplash

Журналисты «Правды.ру» назвали лучшие упражнения для ведущих сидячий образ жизни. Материал доступен на сайте издания.

Для начала рекомендуется сделать скручивания на наклонной лавке. Далее необходимо выполнить выпады с гантелями, для чего нужно сделать шаг вперед и присесть, поддерживая равновесие. Также журналисты посоветовали взять штангу стандартным хватом, поднимая ее вверх вдоль корпуса.

Отмечается, что комплекс включает в себя упражнения для разных групп мышц. Необходимо делать три подхода по 12-15 повторений.

В декабре прошлого года фитнес-тренер Анастасия Крекова назвала лучшие упражнения, которые подойдут ведущим сидячий образ жизни людям. Специалист упомянула приседания на стуле, сгибание и разгибание рук в локтевом суставе, вращение головой и плечами, ходьбу на месте, растяжку ягодичной мышцы.

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      Анастасия Борисова
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