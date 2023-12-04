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16:23, 4 декабря 2023Спорт

Фитнес-тренер назвала лучшие упражнения для людей с сидячим образом жизни

Фото: Unsplash

Фитнес-тренер Анастасия Крекова назвала лучшие упражнения, которые подойдут ведущим сидячий образ жизни людям. Об этом сообщает «Спорт день за днем».

Специалист упомянула приседания на стуле, сгибание и разгибание рук в локтевом суставе, вращение головой и плечами, ходьбу на месте, растяжку ягодичной мышцы, которая выполняется путем наклона к полу из положения сидя на стуле, а также имитирование ногами движения ножниц из того же положения.

«Одним из главных преимуществ этих упражнений является то, что их можно выполнять в любом месте и в любое время. Это помогает сократить время, которое мы проводим пассивно за компьютером или в транспорте, и повысить уровень физической активности в течение дня», — заявила Крекова.

Ранее фитнес-тренер Алена Воропай раскрыла комплекс упражнений для желающих похудеть женщин. Она посоветовала классические отжимания, обратные отжимания, выпады, присед развернутой постановкой ног, махи ногами, подъем на носки и упражнения на пресс.

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      Алексей Гусев
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