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21:57, 3 сентября 2024Мир

Маск напомнил о причинах отказа включить Starlink над Крымом для ВСУ

Маск напомнил, что не включил Starlink над Крымом для ВСУ из-за санкций США
СюжетСанкции против России:
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Globallookpress.com

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X напомнил о причинах отказа включить Starlink над Крымом для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, он не дал украинским военным воспользоваться спутниковой связью для атак на российские корабли из-за санкций США.

«Starlink получил запрет на включение спутников в то время, потому что это действие стало бы нарушением санкций США против России!» — пояснил бизнесмен.

Он подчеркнул, что выполнение требования Киева о включении связи над полуостровом стало бы нарушением американского законодательства. Маск также указал, что военные могут использовать его систему, однако если Starlink будет применяться для явных военных действий, она превратится из коммерческой в военную, и тогда у других государств появится полное право сбивать спутники.

В сентябре прошлого года предприниматель рассказал, что для того, чтобы запустить спутники Starlink над Крымом, ему необходимо получить соответствующее разрешение со стороны правительства США, которого не было на момент обращения к нему со стороны Украины. Маск подчеркнул, что сделал бы это в случае получения директивы от американского президента Джо Байдена.

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      Марина Совина
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