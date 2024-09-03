Маск оценил свою возможную должность в администрации Трампа

Маск с энтузиазмом оценил возможность работы в команде Трампа

Американский миллиардер Илон Маск с энтузиазмом отнесся к возможности получить работу в специальной комиссии с участием бизнесменов, проводящей аудит правительственных программ, которую планирует создать кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае своей победы на выборах. Об этом Маск сообщил в своем аккаунте социальной сети Х (бывший Твиттер).

«Я не могу дождаться этого», — заявил бизнесмен.

По мнению Маска, правительство США «тратит на ветер слишком много средств и осуществляет ненужное регулирование, поэтому от этого надо избавиться как можно скорее».

Ранее газета The Washington Post (WP) сообщила, что Трамп может создать специальную комиссию с участием бизнесменов, которая проведет аудит правительственных программ. По данным издания, одним из предпринимателей в комиссии может стать Маск. В материале отмечается, что бизнесмен «дал понять, что был бы не против» принять участие.