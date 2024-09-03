Маск предупредил о последствиях победы Харрис на выборах

Илон Маск: если Харрис победит на выборах, Apple и Google потребуют удалить X

Если кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис победит на выборах, компании Apple и Google потребуют удалить приложение X из интернет-магазинов. Об этом заявил американский предприниматель, основатель социальной сети X Илон Маск.

Он предположил, что после запрета соцсети X в Бразилии США может ждать такой же сценарий. «Фальшивый судья заставляет Apple и Google удалить X из своих магазинов приложений... Это произойдет и здесь, если Камала будет избрана», — говорится в публикации.

Ранее коллегия Верховного суда Бразилии подтвердила постановление судьи Алешандри ди Мораиса о приостановке в стране работы соцсети X. Решение было принято после отказа предпринимателя назначить юридического представителя X в стране. Теперь в Бразилии пользователей соцсети начнут штрафовать.