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11:44, 3 сентября 2024Мир

Маск предупредил о последствиях победы Харрис на выборах

Илон Маск: если Харрис победит на выборах, Apple и Google потребуют удалить X

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Если кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис победит на выборах, компании Apple и Google потребуют удалить приложение X из интернет-магазинов. Об этом заявил американский предприниматель, основатель социальной сети X Илон Маск.

Он предположил, что после запрета соцсети X в Бразилии США может ждать такой же сценарий. «Фальшивый судья заставляет Apple и Google удалить X из своих магазинов приложений... Это произойдет и здесь, если Камала будет избрана», — говорится в публикации.

Ранее коллегия Верховного суда Бразилии подтвердила постановление судьи Алешандри ди Мораиса о приостановке в стране работы соцсети X. Решение было принято после отказа предпринимателя назначить юридического представителя X в стране. Теперь в Бразилии пользователей соцсети начнут штрафовать.

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      Лина Пивоварова
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