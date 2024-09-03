Коллегия Верховного суда Бразилии подтвердила приостановку работы соцсети X

ВС Бразилии оставил в силе решение о запрете соцсети X в стране

Коллегия Верховного суда Бразилии подтвердила решение о приостановлении в стране работы соцсети X. Об этом информирует портал G1.

«Первая коллегия Верховного федерального суда единогласно решила подтвердить постановление судьи Алешандри ди Мораиса и сохранить приостановление работы X», — сказано в статье.

Как отмечается, работа социальной сети была приостановлена до выполнения требований суда — оплаты штрафов и назначения юридического представителя в стране.

Ранее сообщалось, что компания Starlink предпринимателя и миллиардера Илона Маска может потерять разрешение на работу в Бразилии в случае невыполнения требования по блокировке соцсети X.

До этого Верховный федеральный суд Бразилии постановил приостановить работу принадлежащей Маску соцсети. Решение было принято после отказа предпринимателя назначить юридического представителя X в стране. Теперь в Бразилии пользователей соцсети начнут штрафовать.

В свою очередь, Илон Маск пообещал опубликовать список преступлений, которые совершил бразильский судья Алешандри ди Мораис, принявший решение приостановить работу социальной сети X в стране.