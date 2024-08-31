Маск пообещал рассказать о преступлениях заблокировавшего X бразильского судьи

Маск: заблокировавший соцсеть X бразильский судья совершал преступления

Американский предприниматель Илон Маск пообещал опубликовать список преступлений, которые совершил бразильский судья Алешандри ди Мораис, принявший решение приостановить работу социальной сети X в стране. Об этом бизнесмен написал на своей странице в X.

«Завтра мы начнем публиковать длинный список преступлений Алешандри ди Мораиса вместе с конкретными бразильскими законами, которые он нарушил», — подчеркнул он, назвав судью «диктатором и мошенником».

Так Маск отреагировал на распоряжение Верховного федерального суда Бразилии приостановить работу принадлежащей ему соцсети. Решение было принято после отказа предпринимателя назначить юридического представителя X в стране. Теперь в Бразилии пользователей соцсети начнут штрафовать.

Ранее Илон Маск сравнил Алешандри ди Мораиса с главным злодеем цикла книг о Гарри Поттере Волан-де-Мортом. Он назвал сходство поразительным, опубликовав фото судьи в черном плаще.