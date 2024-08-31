В Бразилии начнут штрафовать за использование соцсети X на тысячи долларов

Суд в Бразилии установил штраф в $8,9 тыс. за использование X с «уловками»

Граждан и компании в Бразилии, использующих социальную сеть X с «уловками» после блокировки, начнут штрафовать почти на девять тысяч долларов. Об этом говорится в решении Верховного суда страны.

Решение судьи Алешандри ди Мораиса устанавливает ежедневный штраф в 50 тысяч бразильских реалов (свыше 8,9 тысячи долларов) для физических и юридических лиц, которые используют «технологические уловки» для использования X.

В пятницу, 30 августа, Верховный суд Бразилии предписал немедленно приостановить деятельность социальной сети Х в стране после отказа ее владельца Илона Маска назначить ее юридического представителя в Бразилии. Маск назвал это решение уничтожением свободы слова.

17 августа Х сообщила о решении закрыть офис в Бразилии на фоне конфликта с властями по вопросу цензуры. Судья ди Мораис тайно пригрозил законным представителям соцсети в стране арестом, если компания откажется выполнить его требования.

Илон Маск сравнил ди Мораиса с главным злодеем вселенной «Гарри Поттера» Волан-де-Мортом.