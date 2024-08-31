Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:17, 31 августа 2024Интернет и СМИ

В Бразилии начнут штрафовать за использование соцсети X на тысячи долларов

Суд в Бразилии установил штраф в $8,9 тыс. за использование X с «уловками»
Алешандри ди Мораес

Алешандри ди Мораес. Фото: Carla Carniel / Reuters

Граждан и компании в Бразилии, использующих социальную сеть X с «уловками» после блокировки, начнут штрафовать почти на девять тысяч долларов. Об этом говорится в решении Верховного суда страны.

Решение судьи Алешандри ди Мораиса устанавливает ежедневный штраф в 50 тысяч бразильских реалов (свыше 8,9 тысячи долларов) для физических и юридических лиц, которые используют «технологические уловки» для использования X.

В пятницу, 30 августа, Верховный суд Бразилии предписал немедленно приостановить деятельность социальной сети Х в стране после отказа ее владельца Илона Маска назначить ее юридического представителя в Бразилии. Маск назвал это решение уничтожением свободы слова.

17 августа Х сообщила о решении закрыть офис в Бразилии на фоне конфликта с властями по вопросу цензуры. Судья ди Мораис тайно пригрозил законным представителям соцсети в стране арестом, если компания откажется выполнить его требования.

Илон Маск сравнил ди Мораиса с главным злодеем вселенной «Гарри Поттера» Волан-де-Мортом.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      МАК представил промежуточный отчет по крушению SSJ-100 в Подмосковье. Что могло стать причиной катастрофы?

      Полковник усомнился в возможности использовать истребители F-16 на Украине

      Российский военкор заявил об отступлении ВСУ из ключевых пунктов на фронте

      Командование ЧВК «Медведь» заявило о переброске своих сил

      Фигурантам дела о покушении на Симоньян и Собчак добавили статью

      В Бразилии начнут штрафовать за использование соцсети X на тысячи долларов

      Ирландский журналист обвинил Борреля в развязывании третьей мировой войны

      Стало известно о российском гражданстве фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

      Юрист раскрыл способ получения пенсий для домохозяек

      На Западе предрекли полный крах ВСУ в Донбассе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше