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01:13, 31 августа 2024Интернет и СМИ

Маск прокомментировал блокировку соцсети X в Бразилии

Маск: судья уничтожает свободу слова, приостанавливая работу X в Бразилии

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Судья Верховного суда Бразилии Алешандри ди Морайс, приостанавливая работу социальной сети X в стране, уничтожает свободы слова. Так ситуацию прокомментировал бизнесмен Илон Маск на своей странице в X.

«Свобода слова — основа демократии, и неизбранный псевдосудья в Бразилии разрушает ее в политических целях», — написал Маск.

17 августа Х сообщила о решении закрыть офис в Бразилии на фоне конфликта с властями по вопросу цензуры. Судья ди Мораис тайно пригрозил законным представителям соцсети в стране арестом, если компания откажется выполнить его требования.

Позднее ди Морайс предписал немедленно приостановить деятельность социальной сети Х.

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      Евгений Силаев
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