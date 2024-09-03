Масштабы падения экспорта российской сырой нефти подсчитали

Bloomberg: экспорт сырой нефти из России упал до самого низкого уровня за месяц

Поставки российской сырой нефти на внешние рынки снизились до минимального за месяц значения. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, за предшествовавшие 1 сентября четыре недели в среднем объемы экспорта этого углеводорода опустились до 3,16 миллиона баррелей в сутки. Ежедневные поставки сырой нефти по морю сократились примерно на 250 тысяч баррелей до 3,1 миллиона.

Поставки в Азию (в том числе и те, у которых нет конечного пункта назначения), за четыре недели до 1 сентября упали до 2,96 миллиона баррелей в сутки. Это примерно на девять процентов ниже среднего уровня, зафиксированного в апреле.

За указанный период на танкеры, направлявшиеся в Китай, загружалось около 1,19 миллиона баррелей сырой нефти в сутки. Что касается аналогичных поставок в Индию, то они в среднем составили 1,66 миллиона баррелей в сутки.

Издание напоминает, что российский морской экспорт сырой нефти в европейские страны прекратился. Экспорт в Болгарию остановился в конце 2023 года. Кроме того, Москва потеряла около 500 000 баррелей в сутки трубопроводного экспорта в Польшу и Германию. Поставки в Венгрию и Словакию, которые идут через Украину по трубопроводу «Дружба», также нарушились из-за того, что Киев запретил транзит сырой нефти.

Валовая стоимость экспорта сырой нефти из России снизилась за семь дней по 1 сентября с 1,62 миллиарда долларов до 1,52 миллиарда.

В конце августа Bloomberg сообщал, что, несмотря на украинские санкции в отношении компании «Лукойл», поставки российской нефти через Украину не снизились. Оказалось, что выпавшие объемы удалось восполнить за счет другого поставщика — «Татнефть». Как следствие, в июле РФ экспортировала 436 тысяч тонн нефти в Венгрию и 356 тысяч тонн в Словакию. Это соответствует стандартному объему поставок.