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16:42, 3 сентября 2024Экономика

Масштабы падения экспорта российской сырой нефти подсчитали

Bloomberg: экспорт сырой нефти из России упал до самого низкого уровня за месяц

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Поставки российской сырой нефти на внешние рынки снизились до минимального за месяц значения. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, за предшествовавшие 1 сентября четыре недели в среднем объемы экспорта этого углеводорода опустились до 3,16 миллиона баррелей в сутки. Ежедневные поставки сырой нефти по морю сократились примерно на 250 тысяч баррелей до 3,1 миллиона.

Поставки в Азию (в том числе и те, у которых нет конечного пункта назначения), за четыре недели до 1 сентября упали до 2,96 миллиона баррелей в сутки. Это примерно на девять процентов ниже среднего уровня, зафиксированного в апреле.

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За указанный период на танкеры, направлявшиеся в Китай, загружалось около 1,19 миллиона баррелей сырой нефти в сутки. Что касается аналогичных поставок в Индию, то они в среднем составили 1,66 миллиона баррелей в сутки.

Издание напоминает, что российский морской экспорт сырой нефти в европейские страны прекратился. Экспорт в Болгарию остановился в конце 2023 года. Кроме того, Москва потеряла около 500 000 баррелей в сутки трубопроводного экспорта в Польшу и Германию. Поставки в Венгрию и Словакию, которые идут через Украину по трубопроводу «Дружба», также нарушились из-за того, что Киев запретил транзит сырой нефти.

Валовая стоимость экспорта сырой нефти из России снизилась за семь дней по 1 сентября с 1,62 миллиарда долларов до 1,52 миллиарда.

В конце августа Bloomberg сообщал, что, несмотря на украинские санкции в отношении компании «Лукойл», поставки российской нефти через Украину не снизились. Оказалось, что выпавшие объемы удалось восполнить за счет другого поставщика — «Татнефть». Как следствие, в июле РФ экспортировала 436 тысяч тонн нефти в Венгрию и 356 тысяч тонн в Словакию. Это соответствует стандартному объему поставок.

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      Кирилл Луцюк
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