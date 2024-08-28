Стало известно о сохранении экспорта российской нефти через Украину

Bloomberg: поставки российской нефти через Украину не изменились после санкций

Санкции Киева в отношении нефтяной компании «Лукойл» не привели к снижению поставок российской нефти через Украину. К такому выводу на основании данных по прокачке пришло агентство Bloomberg.

По словам источника издания, выпавшие объемы компенсировал другой поставщик — «Татнефть», на которого ограничения украинской стороны не распространяются. В результате в июле Россия экспортировала 436 тысяч тонн нефти в Венгрию и 356 тысяч тонн в Словакию, что соответствует стандартному объему поставок.

Такие сведения подтверждаются словами венгерских и словацких чиновников о временном решении проблемы санкций против «Лукойла», который исторически отвечал за половину поставок по нефтепроводу «Дружба».

Ранее в Будапеште подчеркивали, что не могут считать решение стабильным и долгосрочным. Однако на прошлой неделе в правительстве Венгрии указали, что видят хорошие шансы на подписание необходимых сделок, не уточнив детали переговоров.

По всей видимости, полагает агентство, Украина согласится с неким техническим решением, которая сделает транзит дороже. Возможно, риски поставок от российско-украинской границы сможет принять на себя венгерский концерн MOL. По крайней мере о таком предложении заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш.

Киев не раз подчеркивал, что не станет обсуждать возможность снятия ограничений для «Лукойла». Вместо этого, как отмечал премьер-министр республики Денис Шмыгаль, Евросоюзу стоит максимально снизить импорт российского сырья и найти альтернативных поставщиков.