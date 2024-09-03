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11:18, 3 сентября 2024Силовые структуры

Массовая драка с поножовщиной у кафе в центре Москвы попала на видео

У кафе в центре Москвы произошла массовая драка с поножовщиной, задержан москвич

Массовая драка с поножовщиной произошла около кафе на улице Большая Дмитровка в центре Москвы, пострадал один человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке МВД и предоставили видео с камеры уличного видеонаблюдения, которая сняла потасовку.

На кадрах видна группа избивающих друг друга людей. По данным МВД, 28-летний москвич повздорил в заведении с незнакомыми посетителями и ударил несколько раз ножом одного из них. Очевидцы вызвали полицию, а охранники кафе схватили вооруженного мужчину и отобрали у него складной нож. Однако до приезда полиции он скрылся.

Силовики нашли его по горячим следам. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Москвича арестовали. Пострадавшим оказался 21-летний приезжий, он был госпитализирован с множественными ранениями груди и живота.

В ночь на 2 сентября в известном ресторане «Аист» в районе Патриарших прудов произошла массовая драка, закончившаяся стрельбой.

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      Любовь Ширижик
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