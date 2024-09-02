В центре Москвы произошла массовая драка при участии нескольких неизвестных мужчин, закончившаяся стрельбой. По данным пресс-службы прокуратуры Москвы, конфликт случился в ресторане на Малой Бронной в Пресненском районе столицы.
Очевидцы слышали по меньшей мере пять выстрелов
По информации Mash, инцидент произошел в известном ресторане «Аист» в районе Патриарших прудов. Между гостями началась словесная перепалка, после чего они вышли на улицу. Один из участников конфликта достал травматическое оружие и открыл огонь. Очевидцы заявили, что слышали по меньшей мере пять выстрелов. На данный момент пока неизвестно, что стало причиной конфликта.
Согласно источнику телеканала РЕН ТВ, стрельбе предшествовала массовая драка, в которой участвовали несколько мужчин. Очевидец события рассказал, что после конфликта в ресторане были разбросаны стулья, столы, еда и напитки. Он добавил, что подобные конфликты в ресторане на Малой Бронной не редкость.
Кроме того, отметил источник, в четырех метрах от заведения общественного питания лежал человек. Предположительно, он потерял сознание.
Личность стрелявшего уже установили
Сотрудники правоохранительных органов задержали возможного участника конфликта со стрельбой, который произошел в ресторане на Малой Бронной. Мужчину доставили в местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При нем обнаружили два травматических пистолета — «Гроза» и «Хорхе», последний при этом не зарегистрирован.
Как уточняет источник в силовых структурах, подозреваемым оказался 33-летний уроженец Баку Дмитрий Х. По данным Shot, мужчина женат, имеет детей и зарегистрирован в Подмосковье. Ранее его подозревали в угоне автомобиля и махинациях.
При этом известно, что другие участники драки скрылись с места происшествия на спорткаре Lamborghini. Автомобиль уже установили, полицейские разыскивают сбежавших участников конфликта. На месте инцидента работают следователи.
Установление обстоятельств конфликта в центре столицы находится на контроле Пресненской межрайонной прокуратуры. Информация о пострадавших не сообщается.