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10:33, 2 сентября 2024Россия

В культовом ресторане в центре Москвы произошла драка со стрельбой. Участники конфликта скрылись на Lamborghini

В ресторане «Аист» в центре Москвы произошла стрельба

Фото: Прокуратура Москвы

В центре Москвы произошла массовая драка при участии нескольких неизвестных мужчин, закончившаяся стрельбой. По данным пресс-службы прокуратуры Москвы, конфликт случился в ресторане на Малой Бронной в Пресненском районе столицы.

Очевидцы слышали по меньшей мере пять выстрелов

По информации Mash, инцидент произошел в известном ресторане «Аист» в районе Патриарших прудов. Между гостями началась словесная перепалка, после чего они вышли на улицу. Один из участников конфликта достал травматическое оружие и открыл огонь. Очевидцы заявили, что слышали по меньшей мере пять выстрелов. На данный момент пока неизвестно, что стало причиной конфликта.

Фото: Прокуратура Москвы

Согласно источнику телеканала РЕН ТВ, стрельбе предшествовала массовая драка, в которой участвовали несколько мужчин. Очевидец события рассказал, что после конфликта в ресторане были разбросаны стулья, столы, еда и напитки. Он добавил, что подобные конфликты в ресторане на Малой Бронной не редкость.

Кроме того, отметил источник, в четырех метрах от заведения общественного питания лежал человек. Предположительно, он потерял сознание.

Личность стрелявшего уже установили

Сотрудники правоохранительных органов задержали возможного участника конфликта со стрельбой, который произошел в ресторане на Малой Бронной. Мужчину доставили в местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При нем обнаружили два травматических пистолета — «Гроза» и «Хорхе», последний при этом не зарегистрирован.

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Как уточняет источник в силовых структурах, подозреваемым оказался 33-летний уроженец Баку Дмитрий Х. По данным Shot, мужчина женат, имеет детей и зарегистрирован в Подмосковье. Ранее его подозревали в угоне автомобиля и махинациях.

При этом известно, что другие участники драки скрылись с места происшествия на спорткаре Lamborghini. Автомобиль уже установили, полицейские разыскивают сбежавших участников конфликта. На месте инцидента работают следователи.

Установление обстоятельств конфликта в центре столицы находится на контроле Пресненской межрайонной прокуратуры. Информация о пострадавших не сообщается.

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      Варвара Кошечкина
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