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12:58, 2 сентября 2024Силовые структуры

Устроивший стрельбу у ресторана в центре Москвы был под действием алкоголя

Мужчина, устроивший стрельбу в Москве, был нетрезв, у него изъяли 2 пистолета
Начало событий в новости В культовом ресторане в центре Москвы произошла драка со стрельбой. Участники конфликта скрылись на Lamborghini

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Задержанный участник массовой драки со стрельбой у ресторана «Аист» на улице Малая Бронная в Москве был нетрезв. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские изъяли у него два травматических пистолета. В настоящее время силовики выясняют личности других участников потасовки, которые скрылись на спорткаре Lamborghini, и принимают меры по их задержанию.

Задержанным оказался 33-летний уроженец Баку Дмитрий Х. Он женат, у него есть дети, зарегистрирован в Подмосковье. Ранее его подозревали в угоне автомобиля и махинациях.

В ночь на 2 сентября в известном ресторане «Аист» в районе Патриарших прудов произошла массовая драка при участии нескольких неизвестных мужчин, закончившаяся стрельбой. Между гостями началась словесная перепалка, после чего они вышли на улицу. Один из участников конфликта достал травматическое оружие и открыл огонь. Очевидцы заявили, что слышали по меньшей мере пять выстрелов.

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      Любовь Ширижик
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