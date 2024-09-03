Глава минкульта Чечни Ибрагимов призвал оградить детей от культуры Запада

Глава министерства культуры Чечни Иса Ибрагимов считает, что подростков нужно оградить от ценностей Запада. Об этом он заявил в кулуарах Восточного экономического форума, пишет РБК.

«И подрастающее поколение мы должны беречь от того зла, которое нам сегодня пытаются внедрить. Нам эти западные ценности не нужны», — считает Ибрагимов.

Он подчеркнул, что у России есть своя культура, которой страна всегда была известна. И она не идентична с культурой западных страх, уверен министр.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россию от других стран отличает многообразие культур, религий и традиций. Все это, по его словам, позволяет гражданам страны «из столетия в столетие» обмениваться друг с другом не только генетическим, но и культурным кодом.