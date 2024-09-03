Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:43, 3 сентября 2024Россия

Министр Чечни призвал оградить детей от культуры Запада

Глава минкульта Чечни Ибрагимов призвал оградить детей от культуры Запада

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Глава министерства культуры Чечни Иса Ибрагимов считает, что подростков нужно оградить от ценностей Запада. Об этом он заявил в кулуарах Восточного экономического форума, пишет РБК.

«И подрастающее поколение мы должны беречь от того зла, которое нам сегодня пытаются внедрить. Нам эти западные ценности не нужны», — считает Ибрагимов.

Он подчеркнул, что у России есть своя культура, которой страна всегда была известна. И она не идентична с культурой западных страх, уверен министр.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россию от других стран отличает многообразие культур, религий и традиций. Все это, по его словам, позволяет гражданам страны «из столетия в столетие» обмениваться друг с другом не только генетическим, но и культурным кодом.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Последний шанс». Зеленский снова попросит у США согласия на удары по России

      «Рособоронэкспорт» представит антидроновую ракету в Египте

      Медведица набросилась на мужчину у перекрестка и серьезно покалечила его

      Медведев предостерег МУС от попытки исполнить ордер в отношении Путина

      Раскрыта важная для работодателей информация в резюме

      В подконтрольной Киеву части Херсонской области сообщили о повреждении инфраструктуры

      Украинский пленный рассказал о подбитой технике ВСУ на границе с Курской областью

      На Западе предупредили Монголию о последствиях из-за отказа «арестовать» Путина

      В Одессе прогремел взрыв

      Плюс-сайз-звезда «Эйфории» в откровенном платье показала фигуру после похудения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше