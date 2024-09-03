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14:09, 3 сентября 2024Россия

Минобороны отчиталось о ситуации в Курской области

Минобороны: ВС России отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в Курской области

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Армия России за минувшие сутки отразила пять атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Украина пыталась атаковать в районе Марьевки, Борок, Камышевки и Черкассного Поречного. Кроме того, по данным министерства обороны, в Курской области удалось сорвать атаки противника у Комаровки, Коренево и Ольговки. В результате ВСУ потеряли до 25 человек, а также две боевые бронированные машины и три авто.

«Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории», — отчитались в оборонном ведомстве.

В Курской области действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера, а также режим контртеррористической операции — в регионе четыре недели идут бои с Вооруженными силами Украины, там пострадали свыше 220 человек. За все время боев ВСУ потеряли более 9300 военнослужащих.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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